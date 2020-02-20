Экономика

РБКРБКМинстрой объяснил рост цен на новостройки в России

Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли. Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в ходе круглого стола в Госдуме «Реформа долевого строительства и ее влияние на деятельность региональных застройщиков».
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Минстрой связал рост цен на квартиры в новостройках с обелением отрасли

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