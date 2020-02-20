Экономика
РБКМинстрой объяснил рост цен на новостройки в России
Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли. Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в ходе круглого стола в Госдуме «Реформа долевого строительства и ее влияние на деятельность региональных застройщиков».
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Наука
По изменению гравитации ученые научились предсказывать землетрясение
Специалисты научились предсказывать землетрясения по временным и незначительным изменениям гравитации Земли.
Биатлон
Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Общество
В Петербурге согласован митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»
Политика
В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
Общество
В Брянске 6 украинских пассажиров из поезда Киев-Москва отказались лечь в больницу
Сайт телеканала «Городской» уже сообщал о переполохе, который вызвала в Брянской области гражданка Китая, следовавшая в Россию на поезде Киев-Москва.
Футбол
«Бернли» разгромил «Борнмут» и вышел на восьмое место в АПЛ
В матче 27-го тура английской Премьер-Лиги "Бернли" дома разгромил "Борнмут".
Экономика
В РТ выручка в области животноводства выросла на 6%
За месяц было произведено 35 тыс. тонн мяса скота и птицы, выручка от реализации достигла 3 млрд рублей (+2% к 2019 году), свыше 112 тыс. тонн молока — рост составил 106, реализовано 104 тыс. тонн на сумму 2,6 млрд рублей (+15%).
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Решив, что мальчик мертв, подозреваемый закопал его в снегу.
Игры
Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году
Wizards of the Coast на презентации назвала дату раннего доступа Baldur’s Gate 3. На съезде инвесторов Hasbro студия объявила, что игра появится в 2020 году.
Футбол
Артем Дзюба получил травму в матче с минским «Динамо»
Общество
Греция хочет получить назад сокровища Парфенона после Brexit
После Brexit в торговое соглашение между Британией и ЕС должен быть включен пункт о возвращении или компенсации незаконно изъятых объектов культуры.
Армия и оружие
Сербия получила первую партию российских комплексов «Панцирь-С1»
Белград получил первые российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", сообщил глава Минобороны Сербии Александр Вулин.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Политика
Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
Политика
Эрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Происшествия
Прятавший тело матери в бочке петербуржец сбежал по дороге в суд
Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве собственной матери, сбежал по дороге в суд, где ему должны были избрать меру пресечения.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в фильме Адама МакКея
Известная актриса Дженнифер Лоуренс получила одну из ключевых ролей в новой картине Адама МакКея «Не смотри вверх».
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Общество
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Экономика
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.