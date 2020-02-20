Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли. Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в ходе круглого стола в Госдуме «Реформа долевого строительства и ее влияние на деятельность региональных застройщиков».

Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России

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