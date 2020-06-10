Общество
Газета.RuМинстрой оценил потери от заморозки тарифов ЖКХ
Егоров добавил, что только за три месяца ограничительных мер выпадающие расходы составят около 70-80 млрд рублей. Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что Минстрой обсуждает предложение не поднимать тарифы за услуги ЖКХ с 1 июля 2020 года.
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Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
Выпускники школ Белгородской области и Республики Башкирия должны были получить аттестаты в ближайшие дни.
Учительская газета 12:56
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для известного журнала: фото
Алеся Кафельникова, дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, снялась обнаженной.
Sport24.ru 13:35
Транспорт
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
Гаджеты
Стали известны технические ограничения нового Samsung Galaxy Fold 2
Ранее сообщалось о возможном наличии у Samsung Galaxy Fold 2 стилуса S Pen, но по последним данным некоторые технические ограничения не позволят грядущей новинке поддерживать фирменный стилус Samsung.
Anonsens 00:39
Футбол
Джордже Деспотович может перейти в «Сочи» или «Рубин»
Сербский форвард Джордже Деспотович попал в сферу интересов «Сочи» и «Рубина», утверждает футбольный инсайдер Иван Карпов.
Bookmaker-ratings.ru 13:47
Экономика
Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию
Инфляция в России 2–8 июня составила 0%, сообщил Росстат. С начала года цены выросли на 2,4%.
Коммерсантъ 13:12
Политика
Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
Политика
Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»
Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Шоу-бизнес
Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова
Что происходит 09:17
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Здоровье
Что пить и есть при проблемах с кишечником: советы от врача-проктолога
Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова рассказала, как нужно питаться людям с хроническими заболеваниями кишечника.
РИА Новости 05:45
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Происшествия
Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест
Для актера Михаила Ефремова, который в понедельник вечером устроил пьяное ДТП со смертельным исходом могут избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Культуромания вчера в 13:41
Здоровье
В Петербурге 32 тяжелобольных COVID-19 спасены благодаря плазме
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 18:56 — REGNUM В петербургской городской больнице №40, перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, врачам удалось спасти 32 пациентов, состояние которых оценивалось как тяжелое.
REGNUM 11:56
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Шоу-бизнес
Виктория Боня принизила Настасью Самбурскую после ее насмешек
Виктория Боня дерзко ответила актрисе Настасье Самбурской, которая ранее высмеяла Вику из-за её, как рассказывала Самбурская, пристрастия к пластическим операциям.
Bimru.ru 03:44
Политика
В Германии хотят продлить ограничения на поездки за рубеж
Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Spiegel, таким образом канцлер и министры поддержали совместный проект МИД и МВД, согласно которому предупреждение о поездках в третьи страны будет продлено до конца августа.
News.ru вчера в 16:54
Экономика
Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал
В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост 13:51
Происшествия
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене
Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
Политика
Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:14
Общество
Сотни россиян в апреле выехали за рубеж при закрытых границах
В разгар пандемии коронавирусной инфекции, в апреле 2020 года, сотни россиян, несмотря на закрытие границ и введение режима самоизоляции, выехали за рубеж.
АБН 02:46
Политика
Путин поручил финансировать IT-отрасль за счёт госзаказов
Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент.
REGNUM 08:37
Общество
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Переболевшие коронавирусом люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила "МК" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
РИА Новости 12:25