ТАССМинстрой планирует сократить затраты по строительству на 20% к 2030 годуДо 95% многоквартирных домов к 2030 году должны быть оснащены общедомовыми, в том числе автоматизированными, приборами учета коммунальных ресурсов.ТАССМинстрой также планирует к 2030 году сократить период прекращения поставки коммунальных ресурсов в два раза и снизить уровень потерь тепловой энергии до 23%.ТАССДоля россиян, обеспеченных качественной питьевой водой, к 2030 году будет увеличена до 99%.ТАССПрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена постановлением правительства РФ в 2017 году.ТАССЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаОбластная газетаВечерняя МоскваПодробнее о событииДо 95% многоквартирных домов планируется оснастить общедомовыми счетчиками к 2030 годуТАСС02:25Минстрой сократит затраты по возведению зданий на 20% к 2030 годуОбластная газета06:13В Минстрое предложили строить промышленные объекты на 40% быстрееИА Красная Весна05:16Комплексную застройку территорий используют для возведения арендных домовВечерняя Москва06:52Показать ещёОценить4Поделиться