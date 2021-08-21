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Минстрой планирует сократить затраты по строительству на 20% к 2030 году

До 95% многоквартирных домов к 2030 году должны быть оснащены общедомовыми, в том числе автоматизированными, приборами учета коммунальных ресурсов.
ТАСС
Минстрой также планирует к 2030 году сократить период прекращения поставки коммунальных ресурсов в два раза и снизить уровень потерь тепловой энергии до 23%.
ТАСС
Доля россиян, обеспеченных качественной питьевой водой, к 2030 году будет увеличена до 99%.
ТАСС
Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена постановлением правительства РФ в 2017 году.
ТАСС

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До 95% многоквартирных домов планируется оснастить общедомовыми счетчиками к 2030 году
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