Экономика

ТАССТАССЗастройщики смогут получить кредиты по субсидированной ставке 5,5%

Российские застройщики смогут получить проектное финансирование на строительство жилья по субсидированной ставке в 5,5%. Об этом заявил и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом.
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Онлайн о стройке: и. о. министра рассказал, как будут спасать рынок жилья

РБК13:27

На льготную ипотеку под 6,5% подали заявление 20 тысяч россиян

Комсомольская правда09:56

Застройщики смогут получить кредиты по субсидированной ставке 5,5%

ТАСС09:24

Минстрой: Более 11 тысяч заявок одобрено по программе ипотеки под 6,5%

РИА Новости10:04

Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%

Российская газета09:37

Застройщики получат льготное финансирование под 5,5% - Минстрой

Интерфакс09:27

Минстрой сообщил о выдаче льготных ипотечных кредитов на сумму 6 млрд рублей

Известия09:34
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Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
985
Общество

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
948
Экономика

Власти Петербурга подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии

Правительство Санкт-Петербурга сформировало второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:10
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Политика

Путин заявил, что Мишустин идет на поправку

РИА Новости 08:25
639
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
5,5K
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
377
Здоровье

В двух поселках в Ульяновской области снимут карантин

Карантин, введенный в поселках Карсун и Языково Ульяновской области из-за коронавируса, будет снят с 7 мая, сообщил в среду губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости 13:26
Общество

С 14 мая Финляндия открывает границы

Как сообщает «РИА Новости», с 14 мая правительство Финляндии снимает ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве.
Большое Радио 05:53
26
Здоровье

Вагит Алекперов направил 50 млн рублей на борьбу с коронавирусом в Коми

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей из личных средств на оснащение Центральной районной больницы Усинска.
АиФ Коми 10:29
Политика

Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт

Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
2
Футбол

СМИ узнали о решении досрочно завершить чемпионат России по футболу

Футбольный сезон в России будет завершен досрочно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», не раскрывая источника информации.
РБК 13:40
Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева призналась, что больше не мечтает

Ведущая оценила свои достижения за последние пять лет Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вспомнила о том, с чего начался её путь в Москве пять лет назад.
SM News 10:01
Происшествия

В Екатеринбурге бывший депутат гордумы угодил под суд

Екатеринбург, 6 мая 2020, 15:36 — REGNUM В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении учредителя «Уралэнергостройкомплекса» и бывшего депутата гордумы Игоря Плаксина.
REGNUM 08:36
5
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Великобритании борьбу с коронавирусом

Ранее 6 мая Лавров провел беседу с главой Госдепа США Майком Помпео.
Известия 13:57
Здоровье

Владимир Уйба предупредил о росте числа заболевших коронавирусом в Коми

Видео пресс-службы главы Коми На 6 мая в Коми подтверждены 726 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 28 человек.
ИА БНК 13:00
Спорт

У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия

Игромания.ру 10:31
Хоккей

«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия

Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 07:17
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Общество

В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки

Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Российская газета 13:26
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Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
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Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
17
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Армия и оружие

Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений НАТО "Весенний шторм", сообщила в среду пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
РИА Новости 05:33
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Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета 05:33
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Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
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Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
57
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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