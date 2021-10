Орбитальный аппарат NASA обнаружил на Марсе двойника обложки альбома Pink Floyd

На неделе команда HiRise опубликовала в Твиттере изображение, показывающее «темные полосы в слоистых слоях северных полярных отложений Марса» по сравнению с культовой обложкой альбома Pink Floyd 1973 года The Dark Side of the Moon.