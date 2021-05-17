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Минстрой поднял нормативную стоимость жилья на 13%

Минстрой России подготовил приказ, устанавливающий норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в стране. Документ размещен на официальном портале правовых актов.В источнике

С чего всё началось

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года в размере 55 720 рублей", - говорится в документе, размещенном
 на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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