Минстрой поднял нормативную стоимость жилья на 13%
Минстрой России подготовил приказ, устанавливающий норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в стране. Документ размещен на официальном портале правовых актов.В источнике
С чего всё началось
"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года в размере 55 720 рублей", - говорится в документе, размещенном
на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.