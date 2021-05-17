Госдеп назвал скорую встречу Блинкена и Лаврова попыткой достичь большей стабильности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят на предстоящих переговорах на полях заседания Арктического совета (АС) в Рейкьявике возможность организации встречи президентов двух стран, а также всю полноту отношений Москвы и Вашингтона и вопросы стратегической стабильности и международной повестки дня.