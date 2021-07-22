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Минстрой предлагает разрешить коллекторам взыскивать долги за ЖКХ

Минстрой поддержал инициативу российских водоканалов, которые предложили разрешить коллекторам выбивать с физических лиц долги за коммунальные услуги.
Lenta.ru
Отмечается, что заниматься взысканием подобных долгов смогут коллекторы, которые входят в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
Газета.Ru
По данным Росстата, просроченная задолженность граждан на конец 2020 года за жилищно-коммунальные услуги достигла 625 миллиардов рублей.
Рамблер
По данным РАВВ, услуги коллекторов обойдутся дешевле, чем создание контролирующих подразделений на базе коммунальных служб.
Lenta.ru

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