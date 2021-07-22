Максим Галкин рассказал Отару Кушанашвили об интимной жизни с Аллой Пугачевой

Судя по всему, Отар и Максим в жизни довольно хорошо общаются, потому что в беседе с изданием мк.ru Кушанашвили поделился некоторыми подробностями его разговора с Максимом Галкиным о его жизни с Примадонной Аллой Пугачевой.