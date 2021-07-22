Отмечается, что заниматься взысканием подобных долгов смогут коллекторы, которые входят в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
"Основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки", - говорится в документе.
Судя по всему, Отар и Максим в жизни довольно хорошо общаются, потому что в беседе с изданием мк.ru Кушанашвили поделился некоторыми подробностями его разговора с Максимом Галкиным о его жизни с Примадонной Аллой Пугачевой.