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Минстрой предложил добавить расходы на цифровизацию ЖКХ в тарифы на тепло и воду

Минстрой предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку умных приборов учета.
Коммерсантъ
Имеются ввиду установка типовых систем управления снабжения ресурсами, включая интеллектуальные приборы учета, умные датчики, системы контроля зданий и прочее.
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Увеличение тарифов на воду и тепло может помочь Минстрою провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд руб. до 2030 года (см. “Ъ” от 26 июля 2021 года).
Коммерсантъ
В ФАС уже сказали “Ъ”, что «не поддерживают изменения принципов предельных индексов платы граждан».
Коммерсантъ

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Минстрой предложил добавить расходы на цифровизацию ЖКХ в тарифы на тепло и воду
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