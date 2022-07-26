Китай решительно выступает против односторонних санкций, сотрудничество Пекина и Москвы не нацелено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних факторов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя законопроект США о санкциях за покупку Китаем нефти и газа из РФ.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить одну из самых влиятельных в Европе должностей — генсекретаря НАТО после того, как занимающий пост Йенс Столтенберг оставит его в сентябре 2023 года, пишет The Telegraph в среду, 26 июля.
На минувшей неделе ВСУ дважды нанесли удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) по Антоновскому мосту через Днепр, в результате чего он получил повреждения.