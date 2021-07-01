Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Минстрой предложил повысить плату за капремонт жилья

Чиновник отметил, что стало «действительно тяжело» из-за того, что в некоторых регионах «ни разу» не поднималась плата за капитальный ремонт, при этом стоимость стройматериалов растет.В источнике

Подробнее о событии

В России предложили повысить плату за капремонт жилья

Lenta.ru17:54

Минстрой предложил повысить плату за капремонт жилья

РБКвчера в 15:05

Более 100 тыс. лифтов планируется заменить в России до 2025 года

Интерфаксвчера в 09:34

В программах капремонта начнут учитывать состояние дома

Российская газетавчера в 11:28

Минстрой сообщил о необходимости повышения платы за капремонт жилья

Деловое.ТВвчера в 10:28

Минстрой предложил изменять программы капремонта регионов с учетом техсостояния домов

ТАССвчера в 10:19

Капремонт сдвинется с мёртвой точки? Минстрой выступил с новой инициативой

Царьградвчера в 11:31
Интересное

Microsoft отказалась от завышенных требований к компьютеру на Windows 11

Ранее сообщалось, что новая Windows будет работать на Intel 8-го и более поздних версий, а также AMD с архитектурой Zen 2. При этом пользователи без труда запустили на неподдерживаемых процессорах Windows 11, и как объяснили в Microsoft, на этих процессорах нет задуманной производительности и нужного уровня безопасности.
Astera30 июня в 15:24

Цивилизация майя пострадала от изменения климата

Исследование, проведенное под руководством университета Макгилла, показало, что численность населения майя в городе Ицан (на территории современной Гватемалы) со временем менялась в ответ на изменение климата.
Хайтеквчера в 09:47

На Колыме районные учреждения здравоохранения вошли в состав областной больницы

Депутат колымского заксобрания, главный врач Магаданской областной больницы Сергей Тимофеев прокомментировал реорганизацию медицинских учреждений в СМИ и заявил, что она сохранит систему здравоохранения в регионе, сообщает Vostok.Today.
Vostok.Todayвчера в 08:49