Microsoft отказалась от завышенных требований к компьютеру на Windows 11

Ранее сообщалось, что новая Windows будет работать на Intel 8-го и более поздних версий, а также AMD с архитектурой Zen 2. При этом пользователи без труда запустили на неподдерживаемых процессорах Windows 11, и как объяснили в Microsoft, на этих процессорах нет задуманной производительности и нужного уровня безопасности.