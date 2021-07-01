Ранее сообщалось, что новая Windows будет работать на Intel 8-го и более поздних версий, а также AMD с архитектурой Zen 2. При этом пользователи без труда запустили на неподдерживаемых процессорах Windows 11, и как объяснили в Microsoft, на этих процессорах нет задуманной производительности и нужного уровня безопасности.
Исследование, проведенное под руководством университета Макгилла, показало, что численность населения майя в городе Ицан (на территории современной Гватемалы) со временем менялась в ответ на изменение климата.
Депутат колымского заксобрания, главный врач Магаданской областной больницы Сергей Тимофеев прокомментировал реорганизацию медицинских учреждений в СМИ и заявил, что она сохранит систему здравоохранения в регионе, сообщает Vostok.Today.