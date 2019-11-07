Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

с чего всё началось

Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой. Уточняется, что программа будет оплачиваться за счет граждан, однако не исключено софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.

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