Общество
Газета.RuВетхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой. Уточняется, что программа будет оплачиваться за счет граждан, однако не исключено софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.
Читать в источнике
Оценить1877
с чего всё началось
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Авто
Новую Toyota RAV4 начали производить в России
Профиль 02:52
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Политика
Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.
РИАМО вчера в 03:22
Наука
Курение поспособствовало развитию шизофрении и депрессии
Британские генетики обнаружили причинно-следственную связь между курением и риском развития шизофрении и депрессии.
N+1 08:51
Происшествия
Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты
Вести.Ru вчера в 02:59
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Газета.Ru вчера в 12:41
Происшествия
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Происшествия
Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов
RT на русском 09:04
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Общество
Приставы взыщут с Ярмольника ₽800 тыс. за разбитый Mercedes ФСО
Московские приставы будут добиваться взыскания с артиста Леонида Ярмольника более 800 тыс. руб. за разбитый Mercedes Федеральной службы охраны (ФСО) России.
РБК 09:15
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Общество
«Нафтогаз» ожидает решения суда по долгу «Газпрома» до апреля
"Нафтогаз" ожидает решения суда Амстердама по долгу "Газпрома" до апреля.
РЕН ТВ 09:03
Общество
В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
РИА Новости 08:15
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Общество
На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года
В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Армия и оружие
РФ и САР призвали мировое сообщество обязать США вывести свои войска
Россия и Сирия выступили с призывом к мировому сообществу обязать Соединенные Штаты вывести своих солдат из САР и освободить незаконно оккупированные территории.
УтроNews 09:50
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Футбол
Джорджевич перенес операцию на колене
Sport24.ru 06:31
Технологии
Китай приступил к разработке технологии 6G
Китай официально приступил к исследованиям в области телекоммуникационных технологий шестого поколения (6G), сообщили в четверг государственные СМИ.
3DNews 03:23
Общество
Россия может передать Франции останки соратника Наполеона
Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
Спорт
Зеппельт рассказал о новых отягчающих обстоятельствах в деле России
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный фильмами-расследованиями о допинге в российском спорте, утверждает, что к России могут применить самые серьёзные санкции в случае подтверждения информации о манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Чемпионат 08:24
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Космос
Первый запуск британских спутников OneWeb с Байконура отложили
Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур состоится не в декабре 2019 года, как планировалось, а в январе 2020-го, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли.
Взгляд.ру 08:13
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Авто
Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co
Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
32CARS.ru вчера в 03:42