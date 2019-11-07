Общество

BFM.ruBFM.ruВетхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов. С такой инициативой выступил Минстрой, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Читать в источнике
Комментировать1087
с чего всё началось

У последней черты: ветхие дома предлагают ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме раскритиковали идею ремонтировать ветхие дома за счет россиян

URA.Ru02:18

«Известия»: Минстрой предложил ремонтировать дома с высоким уровнем износа за счет граждан

ТАССвчера в 20:14

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Газета.Ru01:54

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет взносов граждан, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 22:14

Ремонт ветхих домов задумали повесить на россиян

Lenta.ruвчера в 20:36

Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет жильцов

РБК02:09

Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Известиявчера в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Хоккей

«Авангард» показал макет новой арены в Омске

Чемпионат 00:07
Авто

BMW представила экстремальное купе M2 CS

Внешне от более «спокойной» BMW M2 Competition четырехместная M2 CS отличается деталями обвеса из карбона.
Motor вчера в 01:32
Происшествия

Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге

Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся.
ТАСС вчера в 15:47
Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Гаджеты

Apple AirPods Pro появятся в России с 12 ноября

В России уже стартовал приём предварительных заказов на новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro, но в продаже гарнитура появится только с 12 ноября.
MobiDevices 04 ноября в 06:27
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Политика

Азербайджан вручил ноту протеста послу России

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 02:09
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольной нефти в Сирии

В подконтрольных военным США районах на востоке Сирии нефть добывают местные власти, заявили в американском Госдепартаменте.
Газета.Ru 01:28
Футбол

Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино

Черышев получил повреждение в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля» (4:1). Таким образом, Черышев не поможет сборной России в матчах против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
Bookmaker-ratings.ru 02:05
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Происшествия

В Таиланде утонул турист из России

Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Общество

Россиян обяжут выбрать тип трудовой книжки

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять законопроект об электронных книжках с обязательным требованием выбора типа документа.
Газета.Ru вчера в 23:52
Театры

Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве

News.ru вчера в 17:40
Общество

КС признал незаконным запрет на митинги возле зданий органов госвласти

Свой отказ чиновники обосновали региональным законом, который запрещает массовые акции в ряде мест, в том числе, на Стефановской площади и в радиусе 50 метров от входа в здания органов власти.
Ореанда-Новости вчера в 09:08
Общество

Правила распределения бюджетных мест в вузах изменятся

Владимир Путин ранее раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за противоречивые правила распределения бюджетных мест в магистратуре.
BFM.ru 02:17
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,53 рубля. Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 70,38 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
Происшествия

Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма

Life.ru вчера в 14:46
Кино

Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка

Киноафиша России 05 ноября в 18:30
Экономика

МВФ призвал Европу разработать план действий на случай кризиса

МВФ предупредил, что Европе необходимо разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации в экономике.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Происшествия

Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие

ФАН вчера в 17:22
Спорт

Иран обыграл Мексику на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

РИА Новости 05 ноября в 12:41
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы

Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru вчера в 08:58
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" проиграл туринскому "Ювентусом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 14:59
Транспорт

Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме

Две станции красной ветки метро на севере Петербурга переведены на режим ограниченного пассажиропотока из-за технической поломки на конечной станции.
REGNUM 00:22
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС вчера в 09:50
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Политика

Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете

Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное