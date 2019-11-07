Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

с чего всё началось

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов. С такой инициативой выступил Минстрой, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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