Общество
BFM.ruВетхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов. С такой инициативой выступил Минстрой, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.
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с чего всё началось
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.Известиявчера в 16:01
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