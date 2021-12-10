Известия«Ъ»: Минстрой предложил штрафы до 10 тысяч рублей за аренду жилья в обход информсистемыМинстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест.КоммерсантъОсновная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона.КоммерсантъМинстрой предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, подразумевающие штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС: от 500 до 2,5 тыс. руб. для физлиц, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц.КоммерсантъПозже появилась информация, что Минстрой готовит законопроект и информационную систему для учета договоров аренды частного жилья и передачи в налоговую инспекцию сведений о доходах арендодателей.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНТВНТВДума ТВТК ЗвездаDaily MoscowОбщественная служба новостейRZN.infoPrimpress.ruDixiNewsВести СочиЦарьградКомсомольская правдаСобеседникТОП ТверьДруг для друга (Курск)REGNUMБанки СегодняВосток-МедиаАБНSmolnarod.ruГлагоLВерсия-Саратов62ИНФОФонтанка.РуReadovka NewsБлокнот.руРЕН ТВТелеканал 360°Невские НовостиНовый ДеньПодробнее о событииЮрист оценил инициативу введения штрафов за непрозрачный найм жильяРЕН ТВвчера в 08:32Рынок арендного жилья ведут из тени в единую информсистемуКоммерсантъвчера в 17:35Самое цитируемоеВ Минстрое объяснили причины запланированного введения штрафов за непрозрачную арендуLenta.ruвчера в 13:31Минстрой предложил штрафовать нелегальных арендодателейФАНвчера в 12:28Минстрой: создание арендной платформы не ограничит конкуренцию на рынкеРИА Новости17:21В России создадут единую систему аренды жилья. Что это значитРБКвчера в 08:52«Ъ»: Минстрой разработал законопроект для контроля рынка арендыТАССвчера в 20:11Показать ещёОценить5,9KПоделиться