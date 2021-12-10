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«Ъ»: Минстрой предложил штрафы до 10 тысяч рублей за аренду жилья в обход информсистемы

Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест.
Коммерсантъ
Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Коммерсантъ
Минстрой предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, подразумевающие штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС: от 500 до 2,5 тыс. руб. для физлиц, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц.
Коммерсантъ
Позже появилась информация, что Минстрой готовит законопроект и информационную систему для учета договоров аренды частного жилья и передачи в налоговую инспекцию сведений о доходах арендодателей.
Lenta.ru

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