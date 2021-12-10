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«Ъ»: Минстрой предложил штрафы до 10 тысяч рублей за аренду жилья в обход информсистемы

Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест.
Коммерсантъ
В противном случае гражданам грозит штраф до 5 тыс. руб., компаниям — до 50 тыс. руб.
Коммерсантъ
Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Коммерсантъ
За расчеты вне ГИС хотят ввести штрафы: для граждан — на сумму от 500 до 2,5 тыс. рублей, для юрлиц — 5−10 тыс. рублей.
БИЗНЕС Online

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РБК: Минстрой предлагает штрафы для вывода из тени рынка аренды жилья
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