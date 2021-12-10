Песков о споре Путина и Сокурова: режиссер непрофессионально затронул деликатные темы

По словам пресс-секретаря, глава государства отвечал достаточно жестко, так как его собеседник крайне непрофессионально и без знания предмета начал затрагивать очень важные и в то же время деликатные темы.