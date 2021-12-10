Минстрой предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, подразумевающие штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС: от 500 до 2,5 тыс. руб. для физлиц, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не может быть и речи" об аресте режиссера Александра Сокурова, который поспорил с Владимиром Путиным 9 декабря на заседании Совета по правам человека.
Внедрение в мире ревакцинации от коронавируса через каждые три месяца без проверки может иметь непредвиденные последствия для здоровья, сообщил НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в аккаунте вакцины «Спутник V» в Twitter.