Минстрой предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, подразумевающие штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС: от 500 до 2,5 тыс. руб. для физлиц, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц.