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«Ъ»: Минстрой предложил штрафы до 10 тысяч рублей за аренду жилья в обход информсистемы

Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест.
Коммерсантъ
Практика показывает, что из-за неконтролируемого рынка аренды жилья государственный бюджет ежегодно недополучает до 162 млрд рублей.
RTVI
Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Коммерсантъ
Минстрой предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, подразумевающие штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС: от 500 до 2,5 тыс. руб. для физлиц, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц.
Коммерсантъ

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