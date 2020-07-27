Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРасходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Читать в источнике
Комментировать116
Галина Хованская
Сейчас многие россияне из-за пандемии коронавируса оказались в сложной финансовой ситуации, у нас происходит рост безработицы и людям надо помочь оплачивать ЖКХ, чтобы не сделать их неплательщиками поневоле.
— Галина Хованская, российский политикРоссийская газета вчера в 20:00
с чего всё началось

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. И распространить эту норму на всю страну.
Российская газетавчера в 20:00

Подробнее о событии

Расходы российских семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Аргументы и Факты03:53

Четырем миллионам семей в России помогут оплатить ЖКХ

Комсомольская правда11:36

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут измениться

Газета.Ru09:01

Техпомощь: власти «подкинут» семьям на оплату отопления и электричества

News.ru14:21

В России могут снизить расходы семей на оплату ЖКХ

ФАН00:12

Расходы российских семей на оплату коммуналки предложили снизить

ФедералПрессвчера в 22:43

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Российская газетавчера в 20:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Политика

Трамп решил выдвинуть на пост посла США в ФРГ Дугласа Макгрегора

Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть кандидатуру отставного полковника Сухопутных войск США Дугласа Макгрегора на должность американского посла в Германии.
Телеканал RTVI 21:33
Общество

Дегтярёв рассказал о стопке бумаг, подписанной им после Фургала

Ранее NEWS.ru сообщал, что анонс интервью Сергея Шнурова с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым появился на RTVI.
News.ru 22:23
Общество

В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак

Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости 20:10
1
Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
88
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
1,2K
Космос

NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

ТАСС 21:13
66
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru 10:03
282
Общество

Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа

Самоизоляцию для пожилых жителей Свердловской области продлили до третьего августа.
Российская газета 08:37
64
Общество

Светлана Шенфельд может покинуть омскую мэрию

РИА ОмскИнформ 12:50
5
Шоу-бизнес

«Бандажирование желудка»: врач назвал причину резкого похудения Лолиты

Бандажирование помогает значительно уменьшить полость желудка, не удаляя при этом ничего.
Собеседник 06:59
19
Политика

Эксперты ожидают выход Нидерландов из Евросоюза

По мнению экспертов, очередные противоречия в ЕС образовались после недавнего саммита, в рамках которого определялся бюджет ЕС на 2021-2027 годы, а также план антикризисного восстановления экономики.
Evo-rus.com 01:15
81
Общество

С 1 августа в России вступят в силу новые законы

С наступлением августа в России вступят в силу новые законы, которые затронут различные сферы жизни.
Батайское время 06:30
1
Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Политика

Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 11:55
21
Общество

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил накануне, что последняя пятидневка июля будет самым теплым периодом в текущем году для континентальной России.
Моя Москва.онлайн 05:31
237
Гаджеты

Современное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo Switch

Производитель портативной Analogue Pocket объявил о том, что предзаказ системы будет открыт 3 августа.
3DNews 21:39
Шоу-бизнес

Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа

Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа Певица рассказала, когда Арсений Шульгин и его невеста Лиана Волкова планируют пожениться.
Экспресс газета 13:45
64
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Общество

Названы самые популярные пароли, которые выбирают россияне

Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации.
Inc-news.ru 21:59
Здоровье

В Казахстане возобновят плановую медпомощь, если пандемия позволит

Министр здравоохранения республики отметил, что «министерством разработан проект плана по поэтапному возобновлению оказания плановой медпомощи населению, в том числе высокотехнологичной».
ИА Красная Весна 03:35
Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета 17:01
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
1K
Культура

Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти

Lenta.ru 15:04
27
Путешествия

В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

Lenta.ru 07:56
68
Общество

У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус

Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
167
Финансы

Делягин заявил, что решил избавиться от доллара на фоне кризиса в США

Экономист Михаил Делягин признался, что в преддверии обвала доллара старается спешно избавиться от всех личных активов в данной валюте.
ФАН 20:59
38
Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
84
Общество

«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
90
Политика

В Киеве прошла акция протеста против перемирия в Донбассе

RT на русском 15:05
3
Общество

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Интерфакс 16:23
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное