РБКМинстрой предложил строить жилье и школы из стали на фоне падения спроса на металлМинстрой разработал план по увеличению использования стали при строительстве в России школ, детсадов и жилья, в том числе в рамках программ реновации.Life.ru«Дорожная карта» предполагает рост использования стали в строительстве жилья.РБК«Учитывая, что строительный сектор является основным драйвером потребления металла, данный план позволит увеличить потребление и листового, и сортового проката, и труб», — отметили в пресс-службе Минпромторга.РБК«Разработанные нами типовые проектные решения модульных и каркасных домов могут быть быстро адаптированы под нужды программы реновации», — уверен представитель Evraz.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКНовый ДеньLife.ruАМИТЕЛStolica58.ruREGNUMЭкономика сегодняПодробнее о событииМинстрой России предложил строить дома из сталиREGNUM04:00Минстрой предложил строить жилье и школы из стали на фоне падения спроса на металлРБК00:00Самое цитируемоеРБК: Минстрой предложил строить в России дома из сталиМосковский Комсомолец03:06В России увеличат использования стали при строительстве школ, детсадов и жильяОбщественная служба новостей01:32РБК: Минстрой России предложил делать дома из сталиURA.Ru01:13Минстрой предложил возводить школы и дома по технологии «сталинок»Life.ru00:56Минстрой предложил возводить дома и школы из стали для повышения спроса на металлNews.ru02:33Показать ещёОценить222Поделиться