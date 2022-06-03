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Минстрой предложил строить жилье и школы из стали на фоне падения спроса на металл

Минстрой разработал план по увеличению использования стали при строительстве в России школ, детсадов и жилья, в том числе в рамках программ реновации.
Life.ru
«Дорожная карта» предполагает рост использования стали в строительстве жилья.
РБК
«Учитывая, что строительный сектор является основным драйвером потребления металла, данный план позволит увеличить потребление и листового, и сортового проката, и труб», — отметили в пресс-службе Минпромторга.
РБК
«Разработанные нами типовые проектные решения модульных и каркасных домов могут быть быстро адаптированы под нужды программы реновации», — уверен представитель Evraz.
РБК

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Минстрой России предложил строить дома из стали
REGNUM04:00
Минстрой предложил строить жилье и школы из стали на фоне падения спроса на металл
РБК00:00
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