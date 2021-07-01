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Минстрой предложил учитывать рост цен на стройматериалы при капремонте

В конце марта Минстрой разработал поправки к федеральному закону № 44 «О госзакупках», в соответствии с которыми предлагается менять цену госконтракта в случае существенного изменения стоимости стройматериалов (более чем на 5%).В источнике
Андрей Турчакроссийский политик
Обращаемся к коллегам из министерства с настоятельной рекомендацией пересмотреть свои подходы. Необходимо искать другие пути и инструменты решения проблемы, не ухудшающие положение наших граждан.ФедералПресс

С чего всё началось

Минстрой предложил повысить плату за капремонт жилья

Размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в России необходимо повышать из-за удорожания стройматериалов, сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.
Интерфакс1 июля в 09:24

Подробнее о событии

Минстрой разъяснил предложение по корректировке системы капремонта жилья

Российская газетавчера в 08:21

В Минстрое срочно оправдались за инициативу по капремонту: «На граждан не повлияет»

Царьградвчера в 09:20
Официальный комментарий
Минстрой
предложение касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт
ТАССвчера в 09:02

Минстрой предложил учитывать рост цен на стройматериалы при капремонте

РБК1 июля в 15:05

Минстрой пообещал, что подорожание контрактов на капремонт не затронет граждан

Интерфаксвчера в 08:50

Сенатор: металлурги должны компенсировать рост цен на капремонт

РИА Новостивчера в 10:14

В Минстрое заявили, что стоимость контрактов по капремонту не отразится на взносах россиян

ТАССвчера в 07:53

Минстрой сообщил о необходимости повышения платы за капремонт жилья

Деловое.ТВ1 июля в 10:28
Интересное

Полиция задержала восемь человек, танцевавших на дороге на Патриарших прудах в Москве

Восемь молодых людей, вышедших в пятницу вечером на проезжую часть на Патриарших прудах в центре Москвы для съемки видео, доставлены в отделение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
РИА Новости04:48

Турция опасается, что действия Запада приведут ко Второй Крымской войне

Как сообщает турецкое издание Evrensel, инцидент с британским эсминцем Defender, равно как и учения Sea Breeze-2021, проходящие в Чёрном море, приводят к дестабилизации обстановки в регионе, причем подобные действия могут привести к началу Второй Крымской войны.
ИнфоСМИ02:34