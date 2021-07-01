Минстрой предложил учитывать рост цен на стройматериалы при капремонте
В конце марта Минстрой разработал поправки к федеральному закону № 44 «О госзакупках», в соответствии с которыми предлагается менять цену госконтракта в случае существенного изменения стоимости стройматериалов (более чем на 5%).В источнике
Обращаемся к коллегам из министерства с настоятельной рекомендацией пересмотреть свои подходы. Необходимо искать другие пути и инструменты решения проблемы, не ухудшающие положение наших граждан.ФедералПресс
С чего всё началось
Минстрой предложил повысить плату за капремонт жилья
Размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в России необходимо повышать из-за удорожания стройматериалов, сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.
Интерфакс1 июля в 09:24
Минстрой разъяснил предложение по корректировке системы капремонта жилья
Российская газетавчера в 08:21
В Минстрое срочно оправдались за инициативу по капремонту: «На граждан не повлияет»
Царьградвчера в 09:20
Официальный комментарийМинстрой
предложение касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонтТАССвчера в 09:02
Минстрой пообещал, что подорожание контрактов на капремонт не затронет граждан
Интерфаксвчера в 08:50