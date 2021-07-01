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Экономика

Минстрой предложил учитывать рост цен на стройматериалы при капремонте

В конце марта Минстрой разработал поправки к федеральному закону № 44 «О госзакупках», в соответствии с которыми предлагается менять цену госконтракта в случае существенного изменения стоимости стройматериалов (более чем на 5%).В источнике

С чего всё началось

Минстрой предложил повысить плату за капремонт жилья

Размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в России необходимо повышать из-за удорожания стройматериалов, сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.
Интерфаксвчера в 09:24

Подробнее о событии

Минстрой пообещал, что подорожание контрактов на капремонт не затронет граждан

Интерфакс08:50

В Минстрое срочно оправдались за инициативу по капремонту: «На граждан не повлияет»

Царьград09:20
Официальный комментарий
Минстрой
предложение касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт
ТАСС09:02

В Минстрое заявили, что стоимость контрактов по капремонту не отразится на взносах россиян

ТАСС07:53

Минстрой разъяснил предложение по корректировке системы капремонта жилья

Российская газета08:21

Сенатор: металлурги должны компенсировать рост цен на капремонт

РИА Новости10:14

Минстрой предложил учитывать рост цен на стройматериалы при капремонте

РБКвчера в 15:05

Минстрой сообщил о необходимости повышения платы за капремонт жилья

Деловое.ТВвчера в 10:28
Интересное

Путин наградил орденами Бородина, Мамонова и Эйфмана

Художественный руководитель Санкт-Петербургского Академического театра балета Бориса Эйфмана Борис Эйфман, худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин и поэт, основатель группы "Звуки Му", актер Петр Мамонов награждены орденами, соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
ТАСС13:50