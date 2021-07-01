Минстрой предложил учитывать рост цен на стройматериалы при капремонте
В конце марта Минстрой разработал поправки к федеральному закону № 44 «О госзакупках», в соответствии с которыми предлагается менять цену госконтракта в случае существенного изменения стоимости стройматериалов (более чем на 5%).В источнике
С чего всё началось
Минстрой предложил повысить плату за капремонт жилья
Размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в России необходимо повышать из-за удорожания стройматериалов, сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.
Интерфаксвчера в 09:24