Минстрой до конца 2021 года внесет в Госдуму законопроект, который должен вывести из серой зоны рынок аренды жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.

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С чего всё началось Жилищное условие: в России ужесточат контроль за арендой квартир Новый законопроект будет направлен на повышение прозрачности отрасли, он также призван защитить права арендодателей и арендаторов, пояснили в «Дом.РФ». Для этого планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья — эти данные будут передаваться в налоговые органы. Известия 16:01