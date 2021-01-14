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РБК
РБК

Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

Минстрой до конца 2021 года внесет в Госдуму законопроект, который должен вывести из серой зоны рынок аренды жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.В источнике
С чего всё началось
Известия

Жилищное условие: в России ужесточат контроль за арендой квартир

Новый законопроект будет направлен на повышение прозрачности отрасли, он также призван защитить права арендодателей и арендаторов, пояснили в «Дом.РФ». Для этого планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья — эти данные будут передаваться в налоговые органы.
Известия16:01
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News.ru

Сосед соседу — волк: почему рынок аренды жилья невозможно вывести из тени

News.ru10:22
ПРАЙМ

Жертвы соседского доноса. Когда прикроют нелегальную аренду жилья

ПРАЙМ09:07
РЕН ТВ

В России намерены ужесточить контроль за арендой жилья

РЕН ТВ16:18
РИА Новости

Минфин пока не видел предложений Минстроя по контролю за арендой жилья

РИА Новости07:18
РБК

Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

РБК23:16
Известия

Минстрой готовит законопроект по обелению рынка арендного жилья

Известия17:45
Телеканал 360°

Контроль аренды квартир усилят в России

Телеканал 360°08:09

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Газета.Ru10:19