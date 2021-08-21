Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.