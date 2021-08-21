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Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду квартир

Одной из мер, которая приведет к развитию рынка аренды. должно стать «предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей».
РБК
Изменения предлагается внести в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
РИА Новости
Другое предложение ведомства — субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям.
ПРАЙМ
Предполагается, что к 2030 году ежегодный объем строительства арендного жилья в России достигнет 5 млн кв. метров.
ТАСС

С чего всё началось

"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", - говорится в проекте паспорта программы, размещенном
 на портале проектов нормативных правовых актов.

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Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду квартир
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