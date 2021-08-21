"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", - говорится в проекте паспорта программы, размещенном
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.
"Рассматриваем такие враждебные действия администрации Дж. Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе", — заявила госпожа Захарова.
Артисты, уволенные из московского театра имени М.Н. Ермоловой, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку деятельности худрука театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата.