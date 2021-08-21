"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", - говорится в проекте паспорта программы, размещенном
Физики из Университета ИТМО, Национального Университета Колумбии и Университета Сиены создали особый тип двумерной структуры — самодополняющую метаповерхность, которая решит проблемы с передачей данных при помощи поверхностных волн.