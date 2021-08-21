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Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

Налоговый вычет с расходов на аренду жилья планируется ввести в России для развития арендного рынка.
ТАСС
Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости
В том же документе предлагается ввести «субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платеже» наймодателю либо нанимателям.
Forbes
В частности, ожидается, что к 2030 году при принятии предложенных мер в России ежегодно будут строить до 5 млн кв. метров арендного жилья.
Интерфакс

С чего всё началось

"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", - говорится в проекте паспорта программы, размещенном
 на портале проектов нормативных правовых актов.

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