Недвижимость

BFM.ruBFM.ruМинстрой призвал россиян не затягивать с покупкой квартиры

Минстрой советует россиянам не затягивать решение жилищной проблемы. Сейчас лучшее время, чтобы купить квартиру по ипотеке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Минстрой призвал россиян не затягивать с покупкой квартиры

BFM.ru09:23

Сейчас лучшее время для покупки квартиры – Минстрой

Интерфакс07:03

Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат 1 ноября

Парламентская газета07:43

Минстрой: «Ипотека по льготной ставке 6,5% заканчивается 1 ноября. Покупайте жилье сейчас»

Комсомольская правда07:10

В Минстрое РФ назвали сроки окончания льготной ипотеки

URA.Ru07:08

Минстрой: сейчас лучшее время для покупки квартиры

News.ru08:00

Минстрой подтвердил готовность завершить программу льготной ипотеки под 6,5% 1 ноября

Будущее России. Национальные проекты06:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Хоккей

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
1,6K
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
1,4K
Политика

Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
8
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
2,8K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме

Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
Аргументы и Факты 03:37
54
Политика

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
1,8K
Здоровье

ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
ТАСС 07:40
Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

Соплатформенник Jeep Grand Cherokee и один из самых популярных автомобилей своего класса в США получил более современный дизайн и обрел экстремальную версию SRT Hellcat с самым мощным в мире двигателем Hemi Hellcat V8.
Автоновости дня 06:01
16
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
1,4K
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,2K
Религия

Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
1,2K
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 05:52
55
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
672
Авто

Бренд Genesis создал рестайлинговый седан G90

Южнокорейский люксовый автоконцерн представил модернизированный седан Genesis G90.
Pnzdrive 08:13
Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:39
15
Политика

Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече в "нормандском формате", сообщили в посольстве России в ФРГ.
Деловое.ТВ 08:13
13
Армия и оружие

С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе

Ракета С-500 «Прометей» будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе, сообщает газета «Красная звезда».
Аргументы и Факты вчера в 21:32
316
Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
70
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
2,6K
Авто

Chery назвала характеристики нового CheryExeed TXL для России

Новый CheryExeed TXL идеально подходит для эксплуатации в России, поскольку имеет высокой клиренс равный 210 мм и отличную геометрическую проходимость.
Evo-rus.com 09:31
Происшествия

В Ивановской области серийный убийца получил пожизненный срок

Ивановский областной суд приговорил к пожизненному заключению Максима Хренова, который изнасиловал и убил четырех женщин.
ТАСС 07:48
5
Авто

Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи

На территории "Москва-Сити" был сфотографирован седан Kia K5 нового поколения, который ранее на некоторых рынках, в том числе и российском, был представлен под именем Optima.
Российская газета вчера в 07:00
9
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
859
Происшествия

Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
426
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова высмеял Фадеева, который похудел на 100 кг

Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник 06:50
31
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
1,2K
Спорт

ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов

Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
1
Политика

Путин призвал не потерять не вошедшие в Конституцию ценные предложения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все "упаковать" в Конституцию невозможно, но другие ценные предложения от людей должны быть реализованы, главное ничего не потерять.
РИА Новости 09:43
1
Общество

В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников

Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное