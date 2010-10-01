Минстрой советует россиянам не затягивать решение жилищной проблемы. Сейчас лучшее время, чтобы купить квартиру по ипотеке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

Минстрой призвал россиян не затягивать с покупкой квартиры

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