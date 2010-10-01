Недвижимость
BFM.ruМинстрой призвал россиян не затягивать с покупкой квартиры
Минстрой советует россиянам не затягивать решение жилищной проблемы. Сейчас лучшее время, чтобы купить квартиру по ипотеке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.
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Минстрой: «Ипотека по льготной ставке 6,5% заканчивается 1 ноября. Покупайте жилье сейчас»
Комсомольская правда07:10
Минстрой подтвердил готовность завершить программу льготной ипотеки под 6,5% 1 ноября
Будущее России. Национальные проекты06:33
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В двух префектурах Японии из-за ливней объявили эвакуацию
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Московский Комсомолец 20:24
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Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Футбол
«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»
Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.
РИА Новости 11:24
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
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РБК 16:25
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости 05:24
Футбол
«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
CT news 14:25
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
России предстоит качественное развитие всей законодательной базы страны.
Finam.Ru 09:58
Происшествия
В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок
Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
РИА Новости 22:33
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Сделать выводы о внешнем виде ос, возраст которых равен 99 миллионам лет, позволила просветка с помощью микроскопа трех десятков кусочков янтаря, который относится к меловому периоду.
Live24 вчера в 10:20
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
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Коммерсантъ 22:54
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Российский рубль спасет от нового обвала только чудо
Курс рубля к доллару, отыграв потери марта и вернувшись к отметкам в 68 за доллар, со второй половины июня вновь начал проседать.
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В Волгограде из коронавирусного госпиталя выписался последний пациент
Накануне из больницы, перепрофилированной 20 апреля для лечения зараженных коронавирусом, выписался последний пациент.
Волгоградская правда 22:47
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Бутман назвал Авербуха причиной развода с женой
NewInform 13:37
Хоккей
ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею
ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка, а потому получил золотые медали чемпионов России, а "Ак Барс" и СКА закончили регулярный сезон с 93 очками каждый, так что в их случае было решено вручить два комплекта серебряных медалей.
Газета.Ru 12:11
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Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
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Шоу-бизнес
Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
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Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей
Сумма может составлять до 50 000 в год.
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Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 09:40
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
Политика
В Рязанской области выявлено более 100 тыс. «аномальных» бюллетеней
На прошедшем голосовании по поправкам в Конституцию в Рязанской области статистическими методами выявлено 109 тыс. аномальных голосов.
YA62.ru 16:37
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Red Bull подала официальный протест против Mercedes
ToDay News Ufa 16:45