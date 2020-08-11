Минстрой прокомментировал стресс-тесты системообразующих застройщиков
Смотрите также
Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила место проживания
В Минске протестующие начали бросать в силовиков коктейли Молотова
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Полиция допросила мужа Легкоступовой
Путин поздравил победившего на президентских выборах Лукашенко
Фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Питалева вышлют из Белоруссии
Минтруд может увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет
Финляндия расширила список причин для въезда россиян в страну
Протестующий в Минске заблокировал движение по одной из веток метро
В Госдепе оценили решение о высылке российских дипломатов из Словакии
Лавров: «Северный поток-2» будет реализован в ближайшее время
В Саратовской области в затонувшем автомобиле погиб ребенок
Правительство Ливана решило уйти в отставку после протестов
В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело
Польша захотела стать посредником в переговорах Лукашенко и оппозиции
Минпромторг позволит при ремонте авто использовать старые детали
Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты
Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Задержан подозреваемый в убийстве своей невесты в центре Москвы
В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Полиция допросила мужа Легкоступовой
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили
Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минстрой провел первые стресс-тесты российских застройщиков из перечня системообразующих компаний, по итогам которых девелоперы "Интеко", ГК ФСК, "Главстрой-СПб специализированный застройщик", занимающееся реставрацией Политехнического музея в Москве АО "Политехстрой" и подрядчик Минобороны ГВСУ-14 были отнесены к "высокой зоне риска".В источнике
С чего всё началось
Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков
Эксперт отмечают, что так можно выявить «проблемные зоны» на раннем этапе. Минстрой РФ провел первые стресс-тесты застройщиков, вошедших в этот кризис в перечень системообразующих организаций, следует из письма замглавы министерства Татьяны Костаревой в аппарат правительства.
Коммерсантъ18:10
Подробнее о событии