Минстрой прокомментировал стресс-тесты системообразующих застройщиков
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Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минстрой провел первые стресс-тесты российских застройщиков из перечня системообразующих компаний, по итогам которых девелоперы "Интеко", ГК ФСК, "Главстрой-СПб специализированный застройщик", занимающееся реставрацией Политехнического музея в Москве АО "Политехстрой" и подрядчик Минобороны ГВСУ-14 были отнесены к "высокой зоне риска".В источнике
С чего всё началось
Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков
Эксперт отмечают, что так можно выявить «проблемные зоны» на раннем этапе. Минстрой РФ провел первые стресс-тесты застройщиков, вошедших в этот кризис в перечень системообразующих организаций, следует из письма замглавы министерства Татьяны Костаревой в аппарат правительства.
Коммерсантъ18:10
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