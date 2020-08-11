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РИА Новости
РИА Новости

Минстрой прокомментировал стресс-тесты системообразующих застройщиков

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минстрой провел первые стресс-тесты российских застройщиков из перечня системообразующих компаний, по итогам которых девелоперы "Интеко", ГК ФСК, "Главстрой-СПб специализированный застройщик", занимающееся реставрацией Политехнического музея в Москве АО "Политехстрой" и подрядчик Минобороны ГВСУ-14 были отнесены к "высокой зоне риска".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Эксперт отмечают, что так можно выявить «проблемные зоны» на раннем этапе. Минстрой РФ провел первые стресс-тесты застройщиков, вошедших в этот кризис в перечень системообразующих организаций, следует из письма замглавы министерства Татьяны Костаревой в аппарат правительства.
Коммерсантъ18:10
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Интерфакс

Компании из списка системообразующих устойчивы – Минстрой

Интерфакс04:55
Piter.tv

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Piter.tv04:34
РИА Новости

Минстрой прокомментировал стресс-тесты системообразующих застройщиков

РИА Новости05:02
Агентство Москва

Минстрой РФ: Стресс-тесты системообразующих строительных компаний проводят для их своевременной поддержки

Агентство Москва05:16
ТАСС

«Ъ»: пять застройщиков попали в зону риска по итогам стресс-теста Минстроя

ТАСС03:17
РБК

СМИ узнали о внесении ряда застройщиков в зону риска после стресс-тестов

РБК02:41
Коммерсантъ

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Коммерсантъ18:10

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