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Piter.tv
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Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков, которые вошли в список системообразующих.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Эксперт отмечают, что так можно выявить «проблемные зоны» на раннем этапе. Минстрой РФ провел первые стресс-тесты застройщиков, вошедших в этот кризис в перечень системообразующих организаций, следует из письма замглавы министерства Татьяны Костаревой в аппарат правительства.
Коммерсантъ18:10
Подробнее о событии
Агентство Москва

ГК «ФСК» заявила о стабильном финансовом росте на фоне сообщений о результатах стресс-тестов застройщиков

Агентство Москва10:39
Интерфакс

Компании из списка системообразующих устойчивы – Минстрой

Интерфакс04:55
РИА Новости

«Интеко» не обращалась за помощью к государству, сообщили в компании

РИА Новости08:16
Piter.tv

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Piter.tv04:34
Коммерсантъ

Застройщики жилья из зоны риска получат господдержку

Коммерсантъ07:17
ТАСС

«Ъ»: пять застройщиков попали в зону риска по итогам стресс-теста Минстроя

ТАСС03:17
РБК

СМИ узнали о внесении ряда застройщиков в зону риска после стресс-тестов

РБК02:41

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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32CARS.ru09:34
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

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Спорт день за днем12:07

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Ведомости07:28
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