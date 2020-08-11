Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Piter.tv
Piter.tv

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков, которые вошли в список системообразующих.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Эксперт отмечают, что так можно выявить «проблемные зоны» на раннем этапе. Минстрой РФ провел первые стресс-тесты застройщиков, вошедших в этот кризис в перечень системообразующих организаций, следует из письма замглавы министерства Татьяны Костаревой в аппарат правительства.
Коммерсантъвчера в 18:10
Подробнее о событии
Агентство Москва

ГК «ФСК» заявила о стабильном финансовом росте на фоне сообщений о результатах стресс-тестов застройщиков

Агентство Москвавчера в 10:39
Коммерсантъ

Застройщики жилья из зоны риска получат господдержку

Коммерсантъвчера в 07:17
ТАСС

«Ъ»: пять застройщиков попали в зону риска по итогам стресс-теста Минстроя

ТАССвчера в 03:17
Piter.tv

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Piter.tvвчера в 04:34
Интерфакс

Компании из списка системообразующих устойчивы – Минстрой

Интерфаксвчера в 04:55
РИА Новости

«Интеко» не обращалась за помощью к государству, сообщили в компании

РИА Новостивчера в 08:16
РБК

СМИ узнали о внесении ряда застройщиков в зону риска после стресс-тестов

РБКвчера в 02:41

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Газета.Ruвчера в 10:37
189

В Мариинке у нескольких артистов балета выявили коронавирус

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев во вторник, 11 августа, заявил, что у нескольких артистов балетной труппы тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.
Известиявчера в 16:52

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
635

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10 августа в 10:24
259

12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
2K

Актер Сильвестр Сталлоне выставил на продажу свой Cadillac

Пробег Cadillac Escalade ESV составляет всего 1609 км. За машину актер намерен выручить $350 тыс. 8 июля сообщалось, что американский аукционный дом Bring А Trailer объявил о продаже одноместной трехколесной машины Peel P50.
Известиявчера в 05:19
16