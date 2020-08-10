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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков В начале текущего кризиса застройщики жилья, пытаясь получить дополнительную господдержку, стремились попасть в перечень системообразующих компаний. Но в результате получили не привилегии, а пристальное внимание Минстроя.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Эксперт отмечают, что так можно выявить «проблемные зоны» на раннем этапе. Минстрой РФ провел первые стресс-тесты застройщиков, вошедших в этот кризис в перечень системообразующих организаций, следует из письма замглавы министерства Татьяны Костаревой в аппарат правительства.
Коммерсантъ18:10
Подробнее о событии
Агентство Москва

ГК «ФСК» заявила о стабильном финансовом росте на фоне сообщений о результатах стресс-тестов застройщиков

Агентство Москва10:39
Коммерсантъ

Застройщики жилья из зоны риска получат господдержку

Коммерсантъ07:17
РИА Новости

«Интеко» не обращалась за помощью к государству, сообщили в компании

РИА Новости08:16
Piter.tv

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Piter.tv04:34
Интерфакс

Компании из списка системообразующих устойчивы – Минстрой

Интерфакс04:55
ТАСС

«Ъ»: пять застройщиков попали в зону риска по итогам стресс-теста Минстроя

ТАСС03:17
РБК

СМИ узнали о внесении ряда застройщиков в зону риска после стресс-тестов

РБК02:41

США раскритиковали Россию за вакцину от коронавируса

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации.
США раскритиковали Россию за вакцину от коронавируса
News.ru12:12
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ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
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Литва призвала созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии после прошедших выборов предложил созвать президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
ИА Красная Весна12:41
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«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы

Обращаясь к Тихановской, которая на выборах набрала 10,09%, Цепкало заявила: "Мы понимаем, что 9 августа 2020 года [действующий президент Белоруссии Александр] Лукашенко проиграл президентские выборы, и единственный легитимный в стране президент — это ты, Светлана Тихановская".
REGNUM13:01
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42
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