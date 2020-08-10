Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

РБК 2

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков В начале текущего кризиса застройщики жилья, пытаясь получить дополнительную господдержку, стремились попасть в перечень системообразующих компаний. Но в результате получили не привилегии, а пристальное внимание Минстроя.