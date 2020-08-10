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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков В начале текущего кризиса застройщики жилья, пытаясь получить дополнительную господдержку, стремились попасть в перечень системообразующих компаний. Но в результате получили не привилегии, а пристальное внимание Минстроя.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Эксперт отмечают, что так можно выявить «проблемные зоны» на раннем этапе. Минстрой РФ провел первые стресс-тесты застройщиков, вошедших в этот кризис в перечень системообразующих организаций, следует из письма замглавы министерства Татьяны Костаревой в аппарат правительства.
Коммерсантъ18:10
Подробнее о событии
ГЛАС.RU

Российских застройщиков внесли в зону риска после стресс-тестов

ГЛАС.RU03:56
Интерфакс

Стресс-тесты Минстроя выявили риски для крупнейших строительных компаний

Интерфакс03:48
ТАСС

«Ъ»: пять застройщиков попали в зону риска по итогам стресс-теста Минстроя

ТАСС03:17
РИА Новости

Минстрой провел стресс-тесты застройщиков

РИА Новости03:39
РБК

СМИ узнали о внесении ряда застройщиков в зону риска после стресс-тестов

РБК02:41
Коммерсантъ

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Коммерсантъ18:10

В Сибири и Поволжье начались учения с участием 12 тысяч человек

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в четырёх регионах Сибири и Поволжья начались двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий ЦВО.
В Сибири и Поволжье начались учения с участием 12 тысяч человек
RT на русскомвчера в 04:18

Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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СК Белоруссии напомнил об уголовной ответственности за беспорядки

Следственный комитет Белоруссии (СК) призвал жителей республики не поддаваться на провокации организаторов протестов и напомнил об уголовной ответственности, которая последует за подобными действиями.
РБК03:45
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МИД Германии заявил о важности отношений с Россией

Накануне российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Германия борется за «Северный поток – 2». По его словам, в проект газопровода немецкими фирмами вложены миллиарды долларов, а также «Северный поток – 2» сможет обеспечить Германии роль одного из самых важных газораспределительных центров в Европе.
Известия03:12

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
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Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
РИА Новости03:47

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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