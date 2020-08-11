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РИА Новости
РИА Новости

Минстрой провел стресс-тесты застройщиков

Минстрой провел первые стресс-тесты российских застройщиков, вошедших в перечень системообразующих компаний, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Татьяны Костаревой в аппарат правительства.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Эксперт отмечают, что так можно выявить «проблемные зоны» на раннем этапе. Минстрой РФ провел первые стресс-тесты застройщиков, вошедших в этот кризис в перечень системообразующих организаций, следует из письма замглавы министерства Татьяны Костаревой в аппарат правительства.
Коммерсантъ18:10
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Piter.tv

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Piter.tv04:34
ГЛАС.RU

Российских застройщиков внесли в зону риска после стресс-тестов

ГЛАС.RU03:56
РБК

СМИ узнали о внесении ряда застройщиков в зону риска после стресс-тестов

РБК02:41
РИА Новости

Минстрой провел стресс-тесты застройщиков

РИА Новости03:39
ТАСС

«Ъ»: пять застройщиков попали в зону риска по итогам стресс-теста Минстроя

ТАСС03:17
Интерфакс

Компании из списка системообразующих устойчивы – Минстрой

Интерфакс04:55
Коммерсантъ

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков

Коммерсантъ18:10

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
РБК18:55
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Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
ТАСС04:36
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Женева, Швейцария, 11 августа 2020, 06:41 — REGNUM Усилия стран в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией дают основание говорить о проблесках надежды в этом вопросе, несмотря на растущее число заболевших и умерших, заявил 10 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
REGNUM23:41
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Кабинету министров было поручено разработать план по финансированию мероприятий по предупреждению респираторных заболеваний, обеспечить вакциной от гриппа до шестидесяти процентов населения, а также провести вакцинацию от COVID-19 после того, как соответствующие препараты будут зарегистрированы в установленном порядке.
CT newsвчера в 10:42
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Технопарк Wildberries построят на ул. Пограничника Рыжикова

В промзоне в Иванове будет выстроено здание промышленно-логистического технопарка площадью 50 тыс. кв. метров, в котором разместятся предприятия, склады, офисы, шоу-румы со всей необходимой инфраструктурой.
Слухи и Факты02:20
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Найдена считавшаяся утраченной запись последнего концерта Виктора Цоя

Зрители увидят практически неизвестный концерт, профессиональную видеозапись которого многие считали утраченной, цитирует пресс-служба главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту.
Газета Культура04:53

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
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Tesla делает умные часы

Компания Tesla показала, что умеет делать умные электрокары и умеет их продавать, что самое главное, ведь на текущий момент производитель делает крайне качественные автомобили и они пользуются спросом по всему миру.
Megaobzor.com04:29

Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России

Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу "сдерживать" Москву, сказал на днях в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.
Газета.Ruвчера в 08:58
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