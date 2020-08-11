Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Кабинету министров было поручено разработать план по финансированию мероприятий по предупреждению респираторных заболеваний, обеспечить вакциной от гриппа до шестидесяти процентов населения, а также провести вакцинацию от COVID-19 после того, как соответствующие препараты будут зарегистрированы в установленном порядке.