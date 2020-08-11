Минстрой провел стресс-тесты застройщиков
Минстрой провел первые стресс-тесты российских застройщиков, вошедших в перечень системообразующих компаний, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Татьяны Костаревой в аппарат правительства.В источнике
С чего всё началось
Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков
Эксперт отмечают, что так можно выявить «проблемные зоны» на раннем этапе. Минстрой РФ провел первые стресс-тесты застройщиков, вошедших в этот кризис в перечень системообразующих организаций, следует из письма замглавы министерства Татьяны Костаревой в аппарат правительства.
Коммерсантъ18:10
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