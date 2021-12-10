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«Ъ»: Минстрой разработал законопроект для контроля рынка аренды

Минстрой России разработал проект закона о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест.
ТАСС
Власти придумали, как обелить стихийный рынок аренды жилья, с которого бюджет недополучает до 162 млрд руб. в год.
Коммерсантъ
Как сообщает газета, разработка ГИС началась по поручению президента РФ Владимира Путина в августе 2021 года.
ТАСС
Минстрой предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, подразумевающие штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС: от 500 до 2,5 тыс. руб. для физлиц, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Минстрой придумал, как заработать на сдающих квартиры россиянах
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«Ъ»: Минстрой разработал законопроект для контроля рынка аренды
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