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«Ъ»: Минстрой разработал законопроект для контроля рынка аренды

Минстрой России разработал проект закона о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест.
ТАСС
Власти придумали, как обелить стихийный рынок аренды жилья, с которого бюджет недополучает до 162 млрд руб. в год.
Коммерсантъ
В Минстрое отметили, что система будет полностью принадлежать государству.
ФАН
Как сообщает газета, разработка ГИС началась по поручению президента РФ Владимира Путина в августе 2021 года.
ТАСС

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