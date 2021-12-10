ТАСС«Ъ»: Минстрой разработал законопроект для контроля рынка арендыМинстрой России разработал проект закона о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест.ТАССВласти придумали, как обелить стихийный рынок аренды жилья, с которого бюджет недополучает до 162 млрд руб. в год.КоммерсантъВ Минстрое отметили, что система будет полностью принадлежать государству.ФАНКак сообщает газета, разработка ГИС началась по поручению президента РФ Владимира Путина в августе 2021 года.ТАССЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°РЕН ТВФАНПодробнее о событииМинстрой предложил улучшить контроль над рынком аренды жилья в РоссииФАН21:49Рынок арендного жилья ведут из тени в единую информсистемуКоммерсантъ17:35Самое цитируемое«Ъ»: Минстрой разработал закон о создании ГИС для контроля рынка аренды недвижимостиLenta.ru21:46Владельцев квартир в России начнут штрафовать за непрозрачную арендуРЕН ТВ20:53«Ъ»: Минстрой разработал законопроект для контроля рынка арендыТАСС20:11«Коммерсант»: Минстрой РФ разработал законопроект для контроля рынка арендыТелеканал 360°21:10Долги россиян зарегистрируют в ГИС ЖКХДолг.рфвчера в 04:18Показать ещёОценить21Поделиться