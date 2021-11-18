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Минстрой считает, что средние ипотечные ставки могут превысить 8% к концу года

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России может составить более 8%, сообщил в четверг журналистам министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.В источнике

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Глава Минстроя РФ Файзуллин: средняя ставка по ипотеке может превысить 8 процентов
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