Россия разместила более 1200 танков, САУ и РСЗО в 200 километрах от украинской границы

Полевой лагерь расположен всего лишь в 200 километрах от украинской границы и это один из крупнейший российских военных полевых лагерей, который по количеству техники суммарно превосходит все вместе взятые Вооружённые силы Украины, ЛНР и ДНР.