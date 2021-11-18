16 ноября на заседании комитета Госдумы по финансам глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассмотрит вопрос о новом повышении ставки на ближайших заседаниях и вряд ли вернется к низким показателям раньше лета 2023 года.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на следующий год на 8,6% — до 12 654 руб. и 13 890 руб. соответственно.
Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий после задержания сотрудниками полиции 14-летней школьницы, следует из сообщения пресс-службы ведомства.