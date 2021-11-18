16 ноября на заседании комитета Госдумы по финансам глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассмотрит вопрос о новом повышении ставки на ближайших заседаниях и вряд ли вернется к низким показателям раньше лета 2023 года.