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Минстрой считает, что средние ипотечные ставки могут превысить 8% к концу года

Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%, спрогнозировали «Известиям» эксперты рынка.
Известия
Сегодня ставки выросли до 8,87% на новостройки и до 9,26% на вторичку, сообщили в Дом.РФ.
Известия
Еще Файзуллин подчеркнул, что, несмотря на рост цен на жилье, оно остается востребованным и спрос пока предложением не покрыт.
ПРАЙМ
16 ноября на заседании комитета Госдумы по финансам глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассмотрит вопрос о новом повышении ставки на ближайших заседаниях и вряд ли вернется к низким показателям раньше лета 2023 года.
Известия

Подробнее о событии

«Известия»: средняя ипотечная ставка в России превысит десять процентов к концу 2021 года
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