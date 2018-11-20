Общество
КоммерсантъМинстрой считает, что стоимость капремонта может быть пересмотрена
Заместитель главы министерства Максим Егоров считает, что может иметь смысл переход на двухтарифную форму оплаты капитального ремонта с минимальной стоимостью для граждан.
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с чего всё началось
Минстрой России не исключает возможности пересмотра подходов в вопросе стоимости капитального ремонта в многоквартирных домах. Такое мнение высказал в четверг заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.ТАСС06:23
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