ЖКХ
КоммерсантъМинстрой считает, что стоимость капремонта может быть пересмотрена
Заместитель главы министерства Максим Егоров считает, что может иметь смысл переход на двухтарифную форму оплаты капитального ремонта с минимальной стоимостью для граждан.
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с чего всё началось
Минстрой России не исключает возможности пересмотра подходов в вопросе стоимости капитального ремонта в многоквартирных домах. Такое мнение высказал в четверг заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.ТАССвчера в 06:23
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Комплексный подход к капремонту не предусматривает повышения платы за него - Минстрой
Интерфаксвчера в 06:00
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В России началась продажа билетов на поезда в Крым
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Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
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Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
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Инспекторы взяли пробу воды со вспенившейся реки на западе Москвы
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В Калининградской области запретят продажу алкоголя после 21 часа
В первую очередь, ведомство предложило сразу на три часа сократить время продажи алкоголя.
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ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
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Моуриньо хочет работать в «Баварии»
Ранее бывший полузащитник МЮ Бастиан Швайнштайгер рассказал, что Моуриньо спрашивал его о "Баварии".
Армия и оружие
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Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов.
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