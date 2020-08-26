Минстрой считает, что строительная отрасль России вышла из кризиса
Стасишин отметил, что увеличение предложения квартир в новостройках - основная задача, выполнение которой необходимо для выхода на показатели, установленные национальным проектом "Жилье и городская среда".В источнике
С чего всё началось
Минстрой считает, что строительная отрасль России вышла из кризиса
Строительная отрасль России вышла из кризиса, несмотря на уменьшение объемов за первые семь месяцев 2020 года. Такое мнение высказал в среду заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на летнем бизнес-бранче для девелоперов ИД "Коммерсантъ".
ТАСС04:07
Подробнее о событии