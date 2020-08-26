Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Минстрой считает, что строительная отрасль России вышла из кризиса

Стасишин отметил, что увеличение предложения квартир в новостройках - основная задача, выполнение которой необходимо для выхода на показатели, установленные национальным проектом "Жилье и городская среда".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минстрой считает, что строительная отрасль России вышла из кризиса

Строительная отрасль России вышла из кризиса, несмотря на уменьшение объемов за первые семь месяцев 2020 года. Такое мнение высказал в среду заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на летнем бизнес-бранче для девелоперов ИД "Коммерсантъ".
ТАСС04:07
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

«Скорее всего, пик пройден». Строители прокомментировали слова замглавы Минстроя о выходе из кризиса

Фонтанка.Ру11:52
Компания

В Минстрое сообщили о выходе строительной отрасли из кризиса

Компания09:21
ИА Красная Весна

Минстрой: в России строительная отрасль вышла из кризиса

ИА Красная Весна05:20
АБН

Минстрой: российская строительная отрасль вышла из кризиса

АБН05:10
Ведомости

В Минстрое заявили о выходе строительной отрасли из кризиса

Ведомости04:58
Парламентская газета

Строительная отрасль России вышла из кризиса, считают в Минстрое

Парламентская газета04:46
ТАСС

Минстрой считает, что строительная отрасль России вышла из кризиса

ТАСС04:07

С Навального взыскали более 3 млн рублей по иску мясокомбината

В столице суд взыскал с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 3 346 554 рублей за оплату адвокатов АБ «Падва и партнеры» по иску об ущербе деловой репутации комбината «Дружба народов», пишет Интерфакс со ссылкой на картотеку суда.
С Навального взыскали более 3 млн рублей по иску мясокомбината
9111.ru12:57
2

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru08:44
37

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
855

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
10

Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
5,1K