Экономика

ДождьДождьМинстрой: собираемость платежей за ЖКХ при самоизоляции упала до 50%

С введением режима самоизоляции в России упала собираемость платежей за услуги ЖКХ. Об этом РБК рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Речь идет о падении оплаты за март по сравнению с февралем.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
РБКвчера в 04:12

Подробнее о событии

Эксперты прокомментировали идею исключить часть услуг из платежек ЖКХ

РИА Новостивчера в 11:32

Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Lenta.ruвчера в 07:44

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

НТВвчера в 05:00

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

Интерфаксвчера в 05:32

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газетавчера в 05:15

Минстрой: собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%

Вести.Ruвчера в 06:35

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБКвчера в 04:12
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Общество

В Тульской области еще 44 жителя заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:45
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
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Шоу-бизнес

Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей

Российская артистка Анна Семенович заявила, что не смогла бы жить с нищим мужчиной, который зарабатывает всего 100 тысяч рублей в месяц.
АМИТЕЛ 04:55
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Происшествия

Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция

Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.
REGNUM 03:05
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Происшествия

В Омской области скончался первый пациент с коронавирусом

REGNUM 04:55
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Экономика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 22 апреля в 06:02
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Общество

В Пензенской области коронавирусом заразился еще один месячный ребенок

В пятницу, 24 апреля, в Пензенской области стало известно о 21 новом случае заражения коронавирусной инфекцией.
Smi58.ru 03:40
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
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Общество

Мишустин утвердил соглашение Петербурга и МВД о нарушителях самоизоляции

Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 11:55 — REGNUM Правительство РФ утвердило соглашение петербургских властей с министерством внутренних дел о привлечении к ответственности нарушителей правил поведения при режиме повышенной готовности.
REGNUM 04:55
Происшествия

В Одессе вспыхнул пожар на территории мужского монастыря УПЦ

РИА Новости 03:24
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Футбол

Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет

Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке лучших футболистов в период с 1995 по 2020 годы, по версии издания FourFourTwo.
ГЛАС.RU 02:45
Музыка

Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет

Знаменитая британская рок-группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке"), частично записанный в условиях изоляции в связи с коронавирусом, сообщил вокалист группы Мик Джаггер.
РИА Новости вчера в 19:11
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Общество

Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ

В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
5,2K
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Политика

Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы

Президент США Дональд Трамп отменит президентские выборы, предрек кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден 23 апреля во время предвыборного мероприятия, проходившего в онлайн-режиме, передает Fox News.
ИА Красная Весна 04:39
Происшествия

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму

Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
1
Общество

«Ъ» узнал о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники

Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:43
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Общество

В Свердловской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки официально подтвердились еще 33 случая коронавируса, сообщил Znak.com источник.
Znak.com 01:21
5
Общество

Из США сообщают о «километровых очередях голодных американцев»

Глава продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер утверждает, что таких огромных очередей за едой он в своей жизни еще не видел: Конца кризиса не предвидится, так же как и конца этих очередей из автомобилей.
Военное обозрение 03:31
12
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
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Здоровье

Дело в пальцах. Врачи назвали новый симптом коронавируса

Врачи выявили новый симптом заболевания, который уже получил название «коронавирусные пальцы».
Smolnarod.ru 05:02
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Энергетика

«Газпром» предсказал падение добычи сланцевого газа в США

Американские компании могут начать снижать добычу сланцевого газа уже в ближайшее время, если низкие цены на газ сохранятся, сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу.
РБК 05:05
1
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,3K
Происшествия

В Курске умерла пациентка с коронавирусом

В Курске скончалась четвертая пациентка с коронавирусом.
Российская газета 05:02
2
Политика

Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 18:31
445
Общество

Москву решили не украшать к 1 мая из-за коронавируса

Московские власти решили не украшать столицу к 1 мая в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом.
Газета.Ru 04:27
6
Экономика

Тулякам представили план преодоления последствий эпидемии коронавируса

Федеральное правительство представило план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса в России.
Тульская пресса вчера в 11:19
Технологии

В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты «Союз-5»

Piter.tv 02:22
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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