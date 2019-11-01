Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинстрой: только 23% городов России имеют благоприятную среду

Результаты подсчета первого индекса качества городской среды в России показали, что лишь 23% городов страны имеют благоприятную среду. Презентация подсчетов состоялась в пятницу. Индекс качества городской среды разработан Минстроем России и компанией "Дом.РФ" совместно с КБ "Стрелка".
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Благоприятной можно назвать среду в 23% российских городов

ТАСС11:51

Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой

Интерфакс10:28

Среда для жизни почти 77% городов России признана неблагоприятной

РБК12:16

Минстрой: только 23% городов России имеют благоприятную среду

РИА Новости10:48

Названы лучшие для жизни города России

Lenta.ru13:52

Назван процент российских городов с благоприятной средой

Взгляд.ру11:19

Названы российские города с самой благоприятной для жизни средой

Известия17:41
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Хоккей

«Калгари» в гостях обыграл «Нэшвилл»

Sportbox.RU вчера в 22:49
Космос

NASA одобрило проект миссии Lucy по изучению астероидов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США согласовало и одобрило проект межпланетной станции Lucy, которая должна отправиться в первую космическую миссию по изучению троянских астероидов.
Naked Science 28 октября в 08:02
Экономика

ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК 13:56
Футбол

Блогер Евгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»

Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин подписал контракт с дзержинским «Арсеналом».
Евро-футбол.ру 09:19
Культура

Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

Мойка78 вчера в 11:00
Единоборства

Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ 18:54
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Наука

У азиатских слонов нашли признаки менопаузы

Наблюдая за жизнью и размножением почти четырех тысяч самок азиатского слона, ученые обнаружили у них признаки менопаузы.
N+1 08:23
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Политика

Демократ Бето О’Рурк вышел из президентской гонки в США

Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.
Интерфакс 18:45
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны

Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.
ТК Звезда 08:17
Происшествия

В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

РИА Новости вчера в 14:51
Политика

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году

Проблема дефицита кадров необходимой квалификации в России носит острый характер, без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек.
РБК 14:02
Авто

Новый Porsche 911 впервые получил механическую коробку

На сегодняшний день многие спортивные автомобили оснащаются исключительно автоматическими КПП, однако у Porsche имеется своё мнение на этот счёт, компания и предложит 7-ступенчатую механическую коробку передач для нового 911 Carrera S, Carrera 4S.
Тарантас Ньюс вчера в 02:10
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики.
RT на русском 13:12
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 18:49
Футбол

Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
Матч ТВ 18:30
Наука

О том, каким будет рис к 2100 году, поведали ученые

Научные специалисты из США провели исследование и выяснили, что глобально потепление к 2100 году станет причиной того, что в рисе будет в 2 раза больше мышьяка.
Goroday.ru 12:12
Армия и оружие

Лавров назвал аль-Багдади порождением США

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Кино

Marvel продолжит выпускать 3-4 фильма в год

Piter.tv 07:58
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Авто

Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее

В свою очередь, Mazda CX-9 имеет передние подогревы кресел, их электрический привод, датчики дождя и ряд других продвинутых опций.
Faktom 04:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева «умирает от страха» перед концертом в Минске

К удивлению многих, Пугачева призналась, что очень волнуется, отправляясь на выступление в Минск, и едва «не умирает от страха».
Территория новостей 05:09
Общество

На Сахалине создадут министерство по эффективному управлению регионом

В Сахалинской области появится министерство по эффективному управлению регионом.
РИА Сахалин-Курилы 19:10
Шоу-бизнес

Певица Натали опубликовала архивное фото 20 летней давности

Впервые о Натали как о певице заговорили в 1998 году, в тот год в свет вышел ее хит «Ветер с моря дул».
Privet-Rostov.ru 11:51
Политика

Депутат Рады от партии «Слуга народа» покинет пост после секс-скандала

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко решил покинуть пост главы комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
News.ru 14:30
Финансы

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
РБК 18:26
Здоровье

«Ростех» начал поставки новой вакцины от гриппа

Холдинг "Нацимбио", входящий в госкорпорацию "Ростех", заключил с Минздравом России первый контракт на поставку новой четырехвалентной вакцины от гриппа, всего в 2019 году регионы РФ получат более 2,7 миллиона доз, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 06:45
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