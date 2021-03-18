Критерии продления льготной ипотеки в России в настоящее время обсуждаются в правительстве, сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

С чего всё началось Правительство обсуждает критерии для продления льготной ипотеки после 1 июля Правительство РФ в настоящее время обсуждает возможные критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. ТАСС 23:33