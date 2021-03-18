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РБК

Минстрой выступил за продление льготной ипотеки во всех регионах России

Критерии продления льготной ипотеки в России в настоящее время обсуждаются в правительстве, сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.В источнике
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С чего всё началось

Правительство обсуждает критерии для продления льготной ипотеки после 1 июля

Правительство РФ в настоящее время обсуждает возможные критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
ТАСС23:33

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Минстрой выступил за продление льготной ипотеки во всех регионах России

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Минстрой выступает за продление льготной ипотеки во всех регионах

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Кабмин обсудит условия продления льготной ипотеки после 1 июля

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В кабмине раскрыли план по продлению льготной ипотеки в России

URA.Ru00:20

Правительство обсуждает критерии продления программы льготной ипотеки

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Продление льготной ипотеки обсуждают в правительстве

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Правительство обсуждает критерии для продления льготной ипотеки после 1 июля

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи, поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
RT на русском07:09