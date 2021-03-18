Минстрой выступил за продление льготной ипотеки во всех регионах России
Критерии продления льготной ипотеки в России в настоящее время обсуждаются в правительстве, сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.В источнике
С чего всё началось
Правительство обсуждает критерии для продления льготной ипотеки после 1 июля
Правительство РФ в настоящее время обсуждает возможные критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
ТАСС23:33