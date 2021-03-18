Замминистра заметил, что в министерстве рассчитывают продлить льготную ипотеку по всей стране, применив дифференцированный подход к различным регионам. Также, как он полагает, цена квадратного метра жилья должна оставаться доступной для населения.

С чего всё началось Правительство обсуждает критерии для продления льготной ипотеки после 1 июля В Минстрое придерживаются позиции, что льготную ипотеку нужно продлевать по всей стране, при этом применять дифференцированный подход к регионам, отметил замминистра. Также, по его словам, цена квадратного метра жилья должна оставаться доступной для населения. ТАСС 23:33