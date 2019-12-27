Экономика
РБКМинстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства. Об этом рассказал глава Минстроя России Владимир Якушев, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Минстрой: квартиры в новостройках за год подорожали на 8%
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:13
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Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил новый клип
Клип снят на песню из нового альбома F & M. На этот раз видеорядом обзавелся кабацкий шансон Ach so gern.
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Беременная Анастасия Костенко сломала руку
На днях Анастасия Костенко, которая готовится подарить Дмитрию Тарасову второго ребенка, сломала руку.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Политика
МИД России объяснил, чем будет заниматься новый департамент
В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент, указ о создании которого подписал российский президент Владимир Путин.
Политика
Мадуро назвал президента Колумбии Дуке врагом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента Колумбии Ивана Дуке национальным врагом, сообщат El Nacional.
Хоккей
Овечкин в матче с «Каролиной» забросил 24-ю шайбу в сезоне
Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 10-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Ларс Эллер.
Гаджеты
В Сети опубликовали первые рендеры смартфона Google Pixel 4a
Футбол
В «Манчестер Сити» уверены в том, что уход Гвардиолы не скажется на команде
Главный исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал слухи о возможном уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера команды.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Общество
В столичный парк «Зарядье» завезли снег
Как уже сообщалось накануне, завезенный в "Зарядье" снег — искусственный.
Здоровье
В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами
По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Здоровье
Красноярские ученые предложили подкормить коров новогодними елками
Красноярские ученые предлагают вместо синтетического прикорма добавлять в корм домашнему скоту муку из хвои, пишет «Наука в Сибири».
Политика
Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
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Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни
По данным специалистов, прерывистое голодание влияет на человеческий организм, предотвращает диабет второго типа, развивает чувствительность к инсулину, защищает от неврологических заболеваний, понижает кровяное давление, улучшает когнитивные функции и в целом продлевает жизнь.
Политика
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Происшествия
2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Происшествия
В Казахстане произошла авиакатастрофа
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Российская компания пошла по стопам SpaceX. Она уже успешно испытала напечатанный двигатель
Уникальность тестового пуска — двигатель напечатан на 3D-принтере, причем без трещин, щелей и сочленений.