Общество

Новые ИзвестияНовые ИзвестияМинстрою предложили устанавливать срок службы жилых домов

В Союзе потребителей указывают на то, что по действующему регулированию срок эксплуатации жилых домов массового строительства составляет не менее полусотни лет, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Застройка на века: домам хотят прописать «срок годности»

В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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СМИ: в России предложили установить срок службы жилых домов

РИА Новостивчера в 22:04

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РЕН ТВвчера в 22:09

В России предложили установить «срок годности» для многоэтажек

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ТАССвчера в 19:11

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Lenta.ruвчера в 18:05

СМИ сообщили о предложении устанавливать в России срок службы жилых домов

РБКвчера в 21:07

В России хотят определить «срок годности» жилых домов

Известиявчера в 17:34
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