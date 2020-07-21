Общество
Новые ИзвестияМинстрою предложили устанавливать срок службы жилых домов
В Союзе потребителей указывают на то, что по действующему регулированию срок эксплуатации жилых домов массового строительства составляет не менее полусотни лет, сообщают «Известия».
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с чего всё началось
В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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