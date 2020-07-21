В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В Союзе потребителей указывают на то, что по действующему регулированию срок эксплуатации жилых домов массового строительства составляет не менее полусотни лет, сообщают «Известия».

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