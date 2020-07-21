Общество

Новые ИзвестияНовые ИзвестияМинстрою предложили устанавливать срок службы жилых домов

В Союзе потребителей указывают на то, что по действующему регулированию срок эксплуатации жилых домов массового строительства составляет не менее полусотни лет, сообщают «Известия».
Читать в источнике
Комментировать263
с чего всё началось

Застройка на века: домам хотят прописать «срок годности»

Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с предложением разработать новый стандарт для строительной отрасли: в нем будет утвержден метод оценки сроков службы жилых домов. Об этом сказано в письме председателя союза Петра Шелища в министерство от 16 июля, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Застройщики не видят проблем в идее «срока годности» для жилых домов

РИА Новости06:38

Эксперты: ввод срока годности домов может увеличить цены на новостройки

ТАСС05:50

В России хотят определить «срок годности» жилых домов

Известиявчера в 17:34

СМИ сообщили о предложении устанавливать в России срок службы жилых домов

РБКвчера в 21:07

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Lenta.ruвчера в 18:05

В России предложили установить «срок годности» для многоэтажек

URA.Ruвчера в 17:49

В России предлагают раскрыть данные о реальном сроке жизни новостроек

РЕН ТВвчера в 22:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Политика

Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране

Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира и не терпит, когда другие пытаются влиять на ее дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отношении к докладу о якобы вмешательстве России в британскую политику.
РИА Новости 05:48
2
Общество

Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования

На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
REGNUM 05:02
11
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
1,8K
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
770
Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Evo-rus.com 04:22
130
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
447
Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
337
Общество

Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка

Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
РБК 06:30
6
Религия

Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы

Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России.
РИА Новости 03:03
5
Политика

ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании

Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
Интерфакс 06:16
180
Игры

Разработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII наконец вошла в полномасштабную фазу

Как признались Номура с Китасе, разработка вошла в полномасштабную фазу.
3DNews 04:56
1
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета вчера в 05:53
28
Общество

Илон Маск занял пятое место в рейтинге богатейших людей мира

На сегодняшний день лидирующую позицию в списке самых богатых людей в мире занимает глава Amazon Джефф Безос – его состояние достигло $189 миллиардов.
ToDay News Ufa 06:17
10
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
8
Общество

Пермский край получит 400 млн руб. на развитие жилищного строительства

На развитие жилищного строительства в нашем регионе будет выделено около 400 млн руб. Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в Правительство РФ до 1 февраля 2021 года.
Новый компаньон 05:43
Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
150
Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип

Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность.
МедиаПоток 01:12
38
Наука

Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
28
Политика

Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
92
Политика

Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне

Российская газета 05:59
1
Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

CT news 04:32
146
Общество

В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
56
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»

РБК вчера в 06:07
670
Авто

В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson

Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.
Известия 04:07
Общество

Ремесло: Навальный ликвидировал ФБК, чтобы скрыть отмывание денег

Необходимость сбросить "неприятные моменты" по отмыванию денежных средств вынудила блогера Алексея Навального закрыть признанный иноагентом ФБК.
Экономика сегодня вчера в 13:54
4
Хоккей

В омском «Авангарде» 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом

20 игроков и сотрудников клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард" заболели коронавирусом.
Российская газета 06:27
Политика

Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов

РИА Новости 06:11
4
Политика

Хабаровчане встретили назначенца Путина новой акцией протеста

Росбалт 06:07
1
Шоу-бизнес

Гарик Харламов посмеялся над разводом с Кристиной Асмус

Отечественный шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом со своей экс-возлюбленной Кристиной Асмус.
Актуальные Новости 01:37
9
Футбол

«Динамо» может купить Фомина у «Уфы» за 4,5 млн евро

«Динамо» может купить Фомина за 3,5-4,5 млн евро. 23-летний хавбек провел в составе «Уфы» в нынешнем сезоне РПЛ 27 игр.
ProstoProSport 05:36
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное