Общество
Новые ИзвестияМинстрою предложили устанавливать срок службы жилых домов
В Союзе потребителей указывают на то, что по действующему регулированию срок эксплуатации жилых домов массового строительства составляет не менее полусотни лет, сообщают «Известия».
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с чего всё началось
Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с предложением разработать новый стандарт для строительной отрасли: в нем будет утвержден метод оценки сроков службы жилых домов. Об этом сказано в письме председателя союза Петра Шелища в министерство от 16 июля, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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