Экспорт из Индии в Китай немного усилился до 21,25 миллиарда долларов с 21,18 миллиарда долларов в 2020-21 годах, в то время как импорт дошел до 94,16 миллиарда долларов с примерно 65,21 миллиарда долларов в 2020-21 годах.