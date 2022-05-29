Экспорт из Индии в Китай немного усилился до 21,25 миллиарда долларов с 21,18 миллиарда долларов в 2020-21 годах, в то время как импорт дошел до 94,16 миллиарда долларов с примерно 65,21 миллиарда долларов в 2020-21 годах.
Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не предполагает участия в нем главы Украины Владимира Зеленского, уточнил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Западные дипломаты опасаются, что Россия может использовать голосование в Совете Безопасности ООН о сохранении гуманитарного коридора в Сирии, чтобы добиться уступок по западным санкциям в связи с ситуацией вокруг Украины.