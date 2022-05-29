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Минторг Индии заявил, что США обогнали Китай и стали крупнейшим торговым партнером Дели

Соединенные Штаты обогнали Китай и стали крупнейшим торговым партнером Индии в 2021/2022 финансовом году.
Lenta.ru
Торговые эксперты полагают, что тенденция увеличения двусторонней торговли с США сохранится и в ближайшие годы, поскольку Нью-Дели и Вашингтон занимаются дальнейшим укреплением экономических связей.
РИА Новости
Экспорт из Индии в Китай немного усилился до 21,25 миллиарда долларов с 21,18 миллиарда долларов в 2020-21 годах, в то время как импорт дошел до 94,16 миллиарда долларов с примерно 65,21 миллиарда долларов в 2020-21 годах.
ПРАЙМ
За ним следуют Саудовская Аравия (42,85 миллиарда долларов), Ирак (34,33 миллиарда долларов) и Сингапур (30 миллиардов долларов).
РИА Новости

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Минторг Индии сообщил, что США стали крупнейшим торговым партнером страны, обогнав Китай
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