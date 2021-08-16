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Минторг США из-за цен на удобрение изучит рыночность экономики России

Министерство торговли США изучит вопрос, продолжать ли считать Россию страной с рыночной экономикой, следует из заявления ведомства в официальном издании американского правительства Federal Register.
Lenta.ru
Расследование начато в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.
Независимая газета
Минторг США ссылается на закон о тарифах от 1930 года, в котором и прописаны критерии отнесения той или иной страны к стране с рыночной экономикой.
Интерфакс
США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году.
Дождь

Подробнее о событии

Эксперт Максим Медведков: решение США о «нерыночности» экономики России противоречит нормам ВТО
РИА Новости13:38
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США начали расследование на предмет нерыночности экономики России
РБК03:45
Минторг США из-за цен на удобрение изучит рыночность экономики России
Lenta.ru06:05
США начали расследование нерыночности российской экономики
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Минторг США заявил о намерении лишить Россию статуса рыночной экономики
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