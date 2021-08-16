Lenta.ruМинторг США из-за цен на удобрение изучит рыночность экономики РоссииМинистерство торговли США изучит вопрос, продолжать ли считать Россию страной с рыночной экономикой, следует из заявления ведомства в официальном издании американского правительства Federal Register.Lenta.ruРасследование начато в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.Независимая газетаМинторг США ссылается на закон о тарифах от 1930 года, в котором и прописаны критерии отнесения той или иной страны к стране с рыночной экономикой.ИнтерфаксСША признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году.ДождьЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВВечерняя МоскваKadara.ruЮгополисНевские НовостиИнвест-ФорсайтАфиша DailyЦарьградПятый каналИА Красная ВеснаiReactorКапитал страныПолитРоссияВосток-МедиаРБКТелеканал RTVIИзвестияРусская ПланетаLife.ruПодробнее о событииЭксперт Максим Медведков: решение США о «нерыночности» экономики России противоречит нормам ВТОРИА Новости13:38США начали расследование о соответствии российской экономики рыночному статусуГазета.Ru11:14США начали расследование на предмет нерыночности экономики РоссииРБК03:45Минторг США из-за цен на удобрение изучит рыночность экономики РоссииLenta.ru06:05США начали расследование нерыночности российской экономикиКоммерсантъ03:59Минторг США заявил о намерении лишить Россию статуса рыночной экономикиТелеканал 360°06:07США грозят лишить РФ статуса рыночной экономикиФинмаркет02:44Показать ещёОценить1,5KПоделиться