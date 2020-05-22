с чего всё началось

Уточняется, что 24 правительственные и коммерческие организации КНР вносятся в черный список за причастность к деятельности, "противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".

Минторг США внес в черный список 33 организации из Китая

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