Политика
Российская газетаМинторг США внес в черный список 33 организации из Китая
Уточняется, что 24 правительственные и коммерческие организации КНР вносятся в черный список за причастность к деятельности, "противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".
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с чего всё началось
Предприятия, базирующиеся в Китае, Гонконге и на Каймановых островах, «представляют значительный риск для поддержки закупок товаров для военного использования в Китае», говорится в сообщении на сайте ведомства.Известиявчера в 15:46
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Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru 21 мая в 19:51
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
Известия вчера в 14:47
Шоу-бизнес
56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода
56-летний актер театра и кино Александр Мохов признался, что после двух болезненных разводов он стал бездомным, оставшись безо всяких средств к существованию.
Экспресс газета 01:03
Хоккей
Золотой дебют Билялетдинова и фантастический Малкин. Каким был ЧМ-2012
Трудный старт Билялетдинова Впервые мировой чемпионат прошёл в двух странах — Финляндии и Швеции.
Чемпионат вчера в 04:15
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 21 мая в 07:12
Путешествия
Кипр возобновит международное авиасообщение с 9 июня
Правительство Кипра откроет с 9 июня международное авиасообщение для аэропортов Ларнаки и Пафоса.
Известия вчера в 12:37
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Политика
Трамп рассказал, почему начал принимать гидроксихлорохин
Президент США Дональд Трамп начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом.
ТАСС вчера в 22:33
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 12:15
Общество
Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).
ТАСС вчера в 18:58
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для коронавирусной вакцины
В Санкт-Петербурге ищут добровольцев для испытания вакцины против коронавируса.
Online47.ru вчера в 13:57
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor вчера в 10:08
Общество
Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Интерфакс вчера в 15:34
Единоборства
Гэтжи нашел поражение в карьере непобедимого Хабиба
ProstoProSport вчера в 13:45
Общество
Сотрудники избиркомов будут обходить граждан перед голосованием по поправкам в Конституцию
Как пишет интернет-издание, такие обходы избиркомы должны были начать примерно за месяц до голосования.
Эхо Москвы вчера в 05:04
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Здоровье
Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом
Бразилия заняла второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 20:24
Общество
Жителям Нью-Йорка разрешили собираться по 10 человек
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение об ослаблении мер против коронавируса, позволив жителям собираться группами до десяти человек.
RT на русском 00:07
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия 21 мая в 09:48
Общество
В Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.
REGNUM вчера в 16:01
Общество
Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ
«Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 13:24
Общество
Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США
Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля.
Вечерняя Москва вчера в 15:19
Наука
Фитнес помогает в лечении болезни Альцгеймера
NewInform вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выздоровели 43 пациента с COVID-19
Всего в Новосибирской области официально зарегистрирован 1881 пациент с коронавирусом (из них 122 ребёнка), 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов.
REGNUM 21 мая в 01:25