TikTok и WeChat будут запрещены в США с 20 сентября
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Министерство торговли США объявило о запрете на скачивание TikTok и WeChat, который вступает в силу с 20 сентября. Это означает, что Apple и Google должны удалить эти сервисы из своих магазинов приложений, закрыв к ним доступ для новых пользователей.В источнике
С чего всё началось
Запрет не коснется американских компаний, которые используют WeChat за пределами США — в частности, Walmart и Starbucks, у которых внутри WeChat есть свои мини-приложения для пользователей из Китая, уточнил Reuters
источник в министерстве.
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