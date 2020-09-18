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Газета.Ru
Газета.Ru

TikTok и WeChat будут запрещены в США с 20 сентября

Министерство торговли США объявило о запрете на скачивание TikTok и WeChat, который вступает в силу с 20 сентября. Это означает, что Apple и Google должны удалить эти сервисы из своих магазинов приложений, закрыв к ним доступ для новых пользователей.В источнике
С чего всё началось
Запрет не коснется американских компаний, которые используют WeChat за пределами США — в частности, Walmart и Starbucks, у которых внутри WeChat есть свои мини-приложения для пользователей из Китая, уточнил Reuters
 источник в министерстве.
Коммерсантъ08:43
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Скачивать TikТоk и WeChat запретят в США

Телеканал 360°11:04
Lenta.ru

США запретят скачивать TikTok

Lenta.ru08:00
ТАСС

TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября

ТАСС09:15
РБК

Власти США запретили скачивать TikTok и WeChat

РБК09:45
Коммерсантъ

США запретят WeChat и TikTok с 20 сентября

Коммерсантъ08:43
Москва 24

В США ввели запрет на скачивание TikTok и WeChat

Москва 2409:31
Vgudok

Новые хайпожоры, или TikTok головного мозга. Тиктокеры самоутверждаются за счёт рельсового транспорта

Vgudok17:10

Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций

Официальное соглашение о взаимодействии двух сторон Собянин подписал сегодня лично в ходе заседания в Москве, на котором по видеосвязи присутствовали член постоянного комитета Пекинского горкома КПК Ван Нин и председатель совета университета Цинхуа в Пекине Чэнь Сюй.
Москва. Северо-Запад06:32
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Суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма

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Интерфакс10:39
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Названа цена российского препарата от коронавируса

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РИА Новости09:10
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РИА Новости02:31
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Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

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Ведомости00:57
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