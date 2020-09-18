Министерство торговли США объявило о запрете на скачивание TikTok и WeChat, который вступает в силу с 20 сентября. Это означает, что Apple и Google должны удалить эти сервисы из своих магазинов приложений, закрыв к ним доступ для новых пользователей.

С чего всё началось Запрет не коснется американских компаний, которые используют WeChat за пределами США — в частности, Walmart и Starbucks, у которых внутри WeChat есть свои мини-приложения для пользователей из Китая, уточнил Reuters источник в министерстве. Коммерсантъ 08:43